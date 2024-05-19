ختام ناجح لبطولة أنديرو للدراجات النارية في أربيل

2024-05-19 11:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعأختتمت في أربيل بطولة أنديرو للدراجات النارية، فئة موتو كروس بحضور وإشراف مباشر من قبل الاتحاد المركزي للعبة.وقال ممثل الاتحاد المركزي للسيارات والدراجات النارية علي كمارو في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن " البطولة شهدت مشاركة عدد مميز من المتسابقين إذ تجاوز 17 متسابقاً"، مبيناً أن" المتسابقين قدموا مستويات رائعة ومتقاربة في التنافس ".وأضاف أن" البطولة أظهرت مواهب شابة جديدة سوف يكون لها شأن كبير في تمثيل المنتخبات الوطنية في المحافل الدولية المقبلة"، مشيراً الى أن" البطولة شهدت نجاحاً كبيراً من الناحية التنظيمية وظهرت بشكل مبهر وتنسيق متكامل".