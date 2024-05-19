2024-05-19 11:48:07 - المصدر: منصة إيشان

تستعد وزارة النقل لتفعيل العمل بنظام “عداد التكسي” مطلع شهر تموز المقبل، ضمن خطتها لتنظيم عمل مركبات الأجرة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية للمواطن وسائقي تلك المركبات. وأفاد مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي لجريدة “الصباح”، تابعته منصة “إيشان” بأن وزارته “تعمل حاليا على وضع التعليمات الخاصة باستخدام (عـداد التكسي) ضمن قانون نقل الركاب، […]

ظهرت المقالة النقل تحدد موعد تفعيل العمل بـ “عداد التكسي” أولاً على Eishan.