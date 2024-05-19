التخطيط: التعداد التجريبي سينطلق في الـ26 من الشهر الحالي

2024-05-19 12:56:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الأحد، أن التعداد التجريبي سينطلق في الـ 26 من الشهر الحالي، فيما أشارت الى استكمال جميع الاستعدادات. وذكر بيان للوزارة تلقته الاقتصاد نيوز، أن وزير التخطيط محمد علي تميم، ترأس اجتماعاً موسعاً، ضم الوكيل الإداري للوزارة أزهار حسين صالح، والمستشار الوطني للتعداد مهدي العلاق، ورئيس غرفة عمليات التعداد ضياء عواد كاظم، ورؤساء قطاعات العمل الخاصة بالتعداد، وممثلي الشركات، العالمية المتعاقد معها لتنفيذ مشروع التعداد السكاني. وأكد تميم أن الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل للتعداد العام للسكان والمساكن، مشدداً على أن التعداد سينفذ في موعده المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل. واطلع وزير التخطيط خلال الاجتماع على مراحل العمل والتقدم المحرز في تنفيذ الإجراءات والمتطلبات العملية والميدانية، مؤكداً ان هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية، تبذل جهوداً كبيرة بالتنسيق مع الشركات المعنية، في ما يتعلق بإنشاء مركز البيانات ومركز الاتصالات فضلاً عن تصنيع الأجهزة اللوحية وفقاً للمواصفات العالمية، التي سيتم تجهيزها بالكامل قبل نهاية شهر تموز المقبل. ولفت الى أن التعداد التجريبي سينطلق في السادس والعشرين من الشهر الحالي بمناطق محددة في جميع المحافظات، بما فيها محافظات إقليم كردستان، داعياً العدّادين والباحثين، الى بذل أقصى الجهود لإنجاح هذه العملية، التي تمثل خطوة متقدمة لمعالجة جميع المشاكل والتحديات التي يمكن أن تواجه تنفيذ التعداد العام للسكان، مشيداً بجهودهم الكبيرة التي ستكون كفيلة بنجاح مشروع التعداد. ووجه وزير التخطيط بـتفرغ موظفي دوائر التخطيط والتقييس في جميع المحافظات، للتعداد بشكل كامل. وقدّم ممثلو الشركات، شرحاً تفصيلياً عن مراحل العمل والخطوات المستقبلية، مؤكدين التزامهم التام بالتوقيتات الزمنية والمواصفات العالمية في تنفيذ أعمالهم المتعلقة بالتعداد العام للسكان. من جانبه لفت رئيس هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية رئيس غرفة العمليات، ضياء عواد كاظم، وفقاً للبيان الى أن جميع الاستعدادات أُستكملت لانطلاق التعداد التجريبي في السادس والعشرين من شهر أيار الجاري.