2024-05-19 13:06:07 - المصدر: منصة إيشان

يتجه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، يوم غد الاثنين، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في فعاليات “منتدى الأمن العالمي” بنسخته الـ21. وقالت مصادر قريبة من مكتب رئيس الوزراء، لـ”إيشان“، إن “السوداني يتجه يوم غد إلى الدوحة، وسيكون له مشاركة في المنتدى، للحديث عن واقع الأمن العراقي وآليات التغلب على الأزمات”. وأضافت المصادر، أن “وفدا […]

ظهرت المقالة مصادر لـ”إيشان”: غداً.. السوداني يتجه إلى الدوحة أولاً على Eishan.