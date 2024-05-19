نجم الريدز على طاولة الميرنغي

2024-05-19 13:30:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

وجه مسؤولو فريق ريال مدريد الاسباني، أنظارهم إلى أحد اللاعبين البارزين في صفوف ليفربول الانجليزي، من أجل التعاقد معه في صيف 2025.

ووفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، ان "ريال مدريد يضع الأرجنتيني أليكسيس ماك أليستر، نجم الريدز، هدفا مستقبليا في صيف 2025".

ويرى مسؤولو الميرنغي أن ماك أليستر سيكون اللاعب المناسب لتعويض الخسارة المحتملة لتوني كروس ولوكا مودريتش في خط الوسط بعد عام من الآن.

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه حدثت اتصالات بالفعل بين ريال مدريد وليفربول للاستفسار عن وضع ماك أليستر، لكن ليس هناك أي شيء رسمي بعد.

وكان ماك أليستر انضم إلى ليفربول من برايتون مقابل 40 مليون جنيه إسترليني في العام الماضي.

وكشفت "ذا صن" أن النجم الأرجنتيني لديه بالفعل شرط جزائي في عقده يبلغ 60 مليون جنيه إسترليني، ويمكن لريال مدريد أو أي ناد آخر تفعيله.

المصدر: كوورة