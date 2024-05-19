رئيس الوزراء يجدد تأكيده على عمق العلاقات العراقية الكويتية وأهمية تعزيز الروابط الثنائية

2024-05-19 13:36:01 - المصدر: واع

بغداد - واع

هنأ رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، خلال اتصال هاتفي، نظيره الكويتي بمناسبة أداء حكومته اليمين الدستورية، مؤكداً على عمق العلاقات العراقية الكويتية وأهمية تعزيز الروابط الثنائية بين البلدين.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس مجلس الوزراء في دولة الكويت الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية وتشكيل الحكومة الجديدة".

وأعرب رئيس مجلس الوزراء، عن "خالص تمنياته للحكومة الكويتية بالنجاح والتقدم، وللشعب الكويتي بالمزيد من الاستقرار والازدهار".

وجدّد السوداني، خلال الاتصال، تأكيده على "عمق العلاقات العراقية الكويتية، وأهمية تعزيز الروابط الثنائية، والبحث في تحقيق المزيد من المصالح المشتركة والتكامل الاقتصادي، وكلّ ما يصبّ في مصلحة الشعبين الشقيقين".