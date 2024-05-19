بعد نجاح "سيد الكون".. اتحاد بناء الأجسام يعتزم احتضان بطولتي آسيا والعالم

2024-05-19 13:42:02 - المصدر: واع

السليمانية – واع – مؤيد الهاوي

أكد رئيس الاتحاد العراقي ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي لبناء الأجسام واللياقة البدنية فائز عبد الحسن، أن العراق عازم على احتضان المزيد من البطولات لاسيما بعد النجاح الكبير في استضافة بطولة سيد الكون التي اختتمت في السليمانية.

وقال عبد الحسن لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأحد: إن" الإنجاز الكبير الذي حققه العراق في ختام بطولة سيد الكون التي احتضنتها محافظة السليمانية على مدى ثلاثة أيام، والتنظيم العالي الذي نال إشادة نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد العربي والأفريقي وجميع الوفود المشاركة ، عزز روح الإصرار على استضافة البطولات المقبلة وأهمها بطولتا آسيا والعالم ".

وأضاف عبد الحسن أن" العراق أحرز المركز الأول فرقياً ومنتخب سوريا جاء بالمركز الثاني فيما أحرز منتخب إيران المركز الثالث"، مبيناً أن" لاعبي الفرق المشاركة قدموا مستويات عالية وأثبتوا حضوراً فاعلاً ، وكانوا ضيوفاً كراماً وكانوا جزءاً من نجاح هذا المحفل المتميز ".



