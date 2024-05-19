رئاسة البرلمان حق أنباري.. لماذا يقف "تقدم" ضد هذا الاستحقاق؟- عاجل

2024-05-19 13:42:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - الانبار

وصف أحد شيوخ محافظة الأنبار، الشيخ خلدون الخربيط، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، مواقف حزب "تقدم" بالانتهازية، فيما اشار الى ان حزب محمد الحلبوسي وقف ضد استحقاق المحافظة.

وقال الخربيط في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "جلسة يوم أمس أثبتت بالدليل القاطع وقوف حزب تقدم من خلال أعمال الفوضى التي احدثوها لغرض تعطيل صعود أبن الأنبار المرشح سالم العيساوي لرئاسة البرلمان".

وأضاف أن "هذا يثبت بالدليل القاطع انتهازية الحزب لغرض مصالح شخصية ضيقة، ولرغبات شخصية للحفاظ على النفوذ والمصالح الحزبية والشخصية، على حساب مصلحة الأنبار".

وأمس السبت، قرر رئيس مجلس النواب بالانابة محسن المندلاوي، رفع الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وأفادت مصادر من داخل المجلس، لـ"بغداد اليوم"، برفع المندلاوي للجلسة رقم 25، بعد اضطرابات ومناوشات بين أعضاء المجلس، نتيجة لفشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

واتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).

وفي وقت سابق من مساء أمس، أنهى مجلس النواب العراقي الجولة الثانية للتصويت على المرشح لرئاسة البرلمان، فيما بدأت عملية العد والفرز.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".

وبحسب الدائرة بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا.

وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.