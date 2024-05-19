2024-05-19 13:48:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة الهجرة والمصالحة المجتمعية النيابية، عن وجود مليون نازح داخل وخارج المخيمات في عموم البلاد. وقال عضو اللجنة شريف سليمان في تصريح صحفي، تابعته منصة “ايشان” إن “لجنته تتابع أوضاع الأسر النازحة داخل وخارج المخيمات”، مشيرا إلى أن “عدد النازحين خارج مخيمات إقليم كردستان يفوق عدد القاطنين داخلها، إذ تتراوح أعداد النازحين الكلية بين […]

ظهرت المقالة لجنة برلمانية: نحو مليون نازح في العراق.. برامج السنوات السابقة “لم تكن حقيقية” أولاً على Eishan.