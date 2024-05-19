2024-05-19 13:48:07 - المصدر: منصة إيشان

أغلق متظاهرون إسرائيليون، اليوم الأحد، مدخل مدينة القدس، مطالبين بإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة. وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، إن متظاهرين من حركة “تغيير الاتجاه” الاحتجاجية أغلقوا مدخل مدينة القدس مطالبين بإجراء انتخابات مبكرة وإسقاط الحكومة، ووضعوا مجسما لصندوق اقتراع في منتصف الطريق، وقيد بعضهم أيديهم فيه. وأضافت الصحيفة: “أعلنت […]

ظهرت المقالة أغلقوا مدخل القدس.. إسرائيليون يتظاهرون للمطالبة بإسقاط حكومة نتنياهو أولاً على Eishan.