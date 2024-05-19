بمبلغ 10 ملايين .. مصرف حكومي عراقي يباشر بمنح قروض للمتزوجين

2024-05-19 13:48:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن مصرف النهرين الاسلامي الحكومي، يوم الاحد، أنه باشر بمنح قروض للمتزوجين بكفالة

وقال عماد رسن معاون مدير المصرف لوكالة شفق نيوز، انه باشر بمنح المتزوجين قروضا تصل الى 10 ملايين دينار ولمدة خمس سنوات ، بفائدة مليوني دينار ليصل المبلغ عند التسديد الى 12 مليونا .

وأضاف ان، الشروط المطلوبة هي أن يقدّم صاحب القرض كفالة على أن يتم تقديم وصولات بالمواد المطلوبة شراؤها من الشخص البائع، مثل الأجهزة الكهربائية، والأجهزة المنزلية حيث يقوم المصرف بدفع المبلغ للشخص البائع.

وتابع معاون مدير المصرف بالقول، إن عقد الزواج يجب ان يكون سارياً، وأقل من سنتين من تاريخ الزواج.