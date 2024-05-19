العوادي ينعى الشيخ علي الكوراني

2024-05-19 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

نعى الناطق الرسمي باسم الحكومة، باسم العوادي، اليوم الأحد، الشيخ علي الكوراني.

وقال العوادي في بيان تلقته لوكالة الأنباء العراقية (واع): "ببالغ الحزن وعظيم الأسى، تلقينا نبأ وفاة الشيخ علي الكوراني (رحمه الله تعالى)".

وأضاف العوادي: "قضى الشيخ الراحل سنين حياته في التبليغ الإسلامي، فكانت أبحاثه وتحقيقاته مصدراً للباحثين والمنشغلين بهذا الخط".

واختتم بالقول: "خالص العزاء والمواساة لذوي الراحل ومحبيه جميعاً، ونسأل الله أن ينزل عليهم الصبر والسلوان".