وزير الداخلية يزور معمل اللوحات المرورية ويطلع على آلية عمله

2024-05-19 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد - واع

زار وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، معمل اللوحات المرورية، فيما أصدر عدداً من التوجيهات.

وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، زار اليوم معمل اللوحات المرورية يرافقه مدير المرور العام، فيما اطلع على آلية العمل فيه وأهم الواجبات التي يقوم بها".

وأكد الشمري "على أهمية تكثيف الجهود من أجل خدمة المواطنين بالمستوى الذي يليق بهم، وفق التكنولوجيا الحديثة ومواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة".

وشدد وزير الداخلية على "ضرورة تطبيق الخطط المستقبلية التي من شأنها إيجاد أفضل السبل في عمل مديرية المرور العامة وتوابعها بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة، بما يسهم في تقليل الحوادث المرورية وإنجاح العمل الخدمي الذي تقوم به وزارة الداخلية".