برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يرحب بمصادقة الحكومة العراقية على نظام خدمات الدفع الإلكتروني

2024-05-19 14:00:03 - المصدر: واع

بغداد- واع

رحب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، اليوم السبت، بمصادقة مجلس الوزراء العراقي على نظام خدمات الدفع الإلكتروني في العراق.

وذكر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "يسعدنا ونرحب بالمصادقة الرسمية على نظام خدمات الدفع الإلكتروني، والذي تم تحقيقه من خلال الجهود المشتركة بين البنك المركزي العراقي ومشروع دعم الإصلاح الاقتصادي التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وبدعم سخي من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية".

وأضاف، أن"هذا الإنجاز المهم- الذي تمت الموافقة عليه رسمياً ونشره في جريدة الوقائع العراقية في 29 نيسان/ أبريل 2024- يؤكد على التقدم المحوري في القطاع المالي في العراق".

وأوضح، أن "الموافقة على نظام خدمات الدفع الإلكتروني خطوة أساسية نحو تحديث البنية التحتية المالية للبلاد، وتحفيز التحول الرقمي وتعزيز التنمية الاقتصادية".