غوارديولا يحسم مصيره مع السيتيسينز

2024-05-19 14:42:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

حسم بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، موقفه من الاستمرار داخل ملعب الاتحاد خلال الفترة المقبلة، وذلك قبل ساعات من تتويج فريقه المحتمل بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويخوض المان سيتي مواجهة مصيرية، ضد وست هام يونايتد، في ختام البريميرليج.

ويتمتع السيتيسينز بأفضلية للتتويج، في ظل تقدمه على مطارده آرسنال بفارق نقطتين، ليقترب من الحفاظ على لقبه للموسم الرابع تواليا.

ونشر الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو تصريحات مقتضبة للمدرب الإسباني عبر حسابه بموقع "إكس"، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، قال فيها: "نعم، سأبقى مدربا للمان سيتي الموسم المقبل".

وأضاف "أنا مرتبط بعقد مع النادي (حتى 2025)، وخطتي هي الاستمرار في الموسم المقبل، لا يوجد خيار آخر".

ويقود غوارديولا الفريق السماوي منذ عام 2016، ونجح في قيادته للفوز بعدد هائل من الألقاب، أغلالها دوري أبطال أوروبا العام الماضي.

المصدر: وكالات



