التشاؤم يحاوط وضع الكهرباء خلال الصيف: المعاناة ستكرر والتحدي مستمر  

2024-05-19 14:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شخص الخبير الاقتصادي، نبيل العلي، اليوم الأحد، أسباب زيادة نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية في العراق، فيما توقع استمرار معاناة المواطنين خلال الصيف الحالي. وقال العلي، في حديث لـالاقتصاد نيوز، إن هناك زيادات سنوية بإنتاج الطاقة الكهربائية في العراق من خلال اضافة دورات مربكة للمحطات او افتتاح محطات جديدة. وأضاف، أن هذا الأمر عمل على زيادة نسب الإنتاج طيلة الـ20 عاماً السابقة من 3 الالف ميغاواط الى قرابة 23 الف ميغاواط، وهذا ما يعني زيادة الف ميغاواط سنويا. وبشأن أسباب زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية، اكد، ان الزيادة السكانية، وطبيعة الاستهلاك، يرفعان مستويات الاستهلاك اكثر من حجم الانتاج، واصفاً الكهرباء بـالتحدي المستمر. وبين الخبير الاقتصادي، ان الحاجة للطاقة الكهربائية قد تصل لـ32 الف ميغاواط، اي هناك نقص قرابة 30 40، والتي تنعكس على المستهلكين كانقطاعات 4 5 ساعات يوميا. وأشار الى مشاكل أخرى تتعلق بنقل الطاقة وتوزيعها لاسيما في الصيف، والذي ترافقه طلبا كبيرا على هذه المحطات، فنقل الطاقة الكهربائية ترافقه ضائعات، اما التوزيع فهناك مشاكل المحولات. وتوقع العلي، أن يشهد الشعب العراقي نفس المعاناة خلال الصيف الحالي.