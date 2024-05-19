هيئة حكومية توجه دعوة للبنك المركزي تخص دولار الحج

2024-05-19 14:48:02 - المصدر: الاقتصاد نيوز

دعت الهيئة العليا للحج والعمرة، اليوم الأحد، البنك المركزي إلى توجيه المصارف بفتح أبوابها أمام الحجاج. وذكر بيان للهيئة تلقته الاقتصاد نيوز،أن على البنك المركزي العراقي، توجيه المصارف وخاصة المصرف العراقي للتجارة، الرافدين، الرشيد بفتح أبوابها أمام حجاج بيت الله الحرام لتصريف عملة الدولار. وأضاف، هناك أعداد كثيرة من المواطنين المشمولين بالذهاب الى الحج بحاجة الى شراء عملة الدولار بالسعر الرسمي، لاستخدامها في الديار المقدسة، إلا أن المصارف العراقية تمتنع عن استقبالهم. ودعت الهيئة، البنك المركزي الى تعميم توجيه لكافة المصارف المشمولة ببيع عملة الدولار، باستقبال ضيوف الرحمن، كون شركات الصرافة لم تستوعب الحجاج الراغبين بشراء الدولار بالسعر الرسمي.