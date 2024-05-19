تدشين أول مكتبة علمية وتاريخية صينية في السليمانية .. صور

2024-05-19 14:48:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أُفتتح في السليمانية مركز للأبحاث وأول مكتبة صينية في السليمانية بهدف تعزيز تبادل الثقافات والعلمي بين الصين والإقليم .

و قال الدكتور سرور محمد مدير المركز الصيني في جامعة السليمانية في تصريح لوكالة شفق نيوز إن "المكتبة الصينية الجديدة والتي تقع في جامعة السليمانية تضم كتباً حول تاريخ الصين وفنها وثقافتها وطبها التقليدي و موسيقاها و مجالات أخرى".

وأضاف أن "افتتاح المكتبة جاء في إطار المساعي والجهود المبذولة لتوسيع التبادل الثقافي والعلمي بين إقليم كردستان والصين".

وبين محمد ان "المكتبة الصينية تعد بمثابة نافذة ستسمح لمختلف الدوائر الاجتماعية في الإقليم بمعرفة البلاد الصينية، وستكون أيضا بمثابة منصة جديدة لتعميق التبادلات التعليمية والأكاديمية والثقافية".

كما أشار إلى أن المكتبة والمركز البحثي الصيني سيكون متاحا أمام الطلبة الأجانب للاستفادة من المصادر المتاحة في المركز".

وتضم المكتبة الآف الكتب باللغات الصينية والإنجليزية والكوردية ، فضلا عن المحفوظات الرقمية التي تحوي معلومات عن السياسة والاقتصاد والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والتعليم والتاريخ في الصين.