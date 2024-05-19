جلسة انتخاب الرئيس تكشف "مفاجأة من العيار الثقيل": خسارة تقدم "ثلاثية الابعاد"- عاجل

2024-05-19 14:54:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد المحلل السياسي عدنان التميمي، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، أن ما حصل في جلسة أمس لانتخاب رئيس البرلمان كان مفاجأة من العيار الثقيل واحرج تحالف "تقدم"، مشيرا الى ان خسارة تحالف محمد الحلبوسي لسباق الرئاسة معناه خسارتهم في حكومة الانبار المحلية.

وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "ما حصل عليه سالم العيساوي من أصوات تفوق بها على منافسه المشهداني في جلسة ساخنة كانت مفاجئة من العيار الثقيل رغم أن كل التوقعات كانت تشير عكس ذلك مع دعم ائتلاف نوري المالكي المعلن للمشهداني في خوضه التنافس".

وأضاف التميمي، أن "وقائع جلسة يوم أمس وتسبب بها بعض قيادات تحالف تقدم في محاولة لعرقلتها ودفعها للتأجيل كان مقصودًا"، مبينا أن "التحالف بات في حرج شديد وهو يرى أن خسارته مؤكدة خاصة مع وجود صحوة نيابية كسرت قيود الاتفاقيات ودفعت الى الاختيار الحر بعيدًا عن اي قيود".

وأشار الى ان "خسارة تقدم في سباق رئاسة البرلمان لن تتوقف بل ستمتد الى حكومة الانبار وتخلق انقسامات وانشقاقات حادة قد تكون بداية نهاية التحالف برمته وهذا الامر تدركه نخب تقدم ومؤمنة بان الامر محرج جدا"، لافتا الى ان "عرقلة جلسة الامس كان الخيار الوحيد المتبقي لتفادي انتكاسة أخرى لتحالف بات في وضع لا يحسد عليه".

وكان رئيس مجلس النواب بالنيابية محسن المندلاوي، قد رفع امس السبت (18 آيار 2024)، الجلسة رقم 25 الى اشعار اخر بعد فشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

وأفادت مصادر من داخل المجلس، لـ"بغداد اليوم"، برفع المندلاوي للجلسة رقم 25، بعد اضطرابات ومناوشات بين أعضاء المجلس، نتيجة لفشل التصويت على انتخاب رئيس جديد للبرلمان.

واتجه البرلمان لعمل جولة ثالثة من انتخابات "رئيس مجلس النواب" بعد حصول النائب سالم العيساوي مرشح كتل "عزم والسيادة وحسم" على 158 صوتاً وحصول النائب محمود المشهداني مرشح كتلة "تقدم" على 137 صوتاً، فيما ذهبت 3 أصوات للنائب عامر عبد الجبار و13 صوتا اعتبرت باطلة (فارغة).

وفي وقت سابق من مساء امس، أنهى مجلس النواب العراقي الجولة الثانية للتصويت على المرشح لرئاسة البرلمان، فيما بدأت عملية العد والفرز.

وذكرت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "مجلس النواب أنهى عملية اقتراع الجولة الثانية لانتخاب رئيس مجلس النواب".

وبحسب الدائرة بلغ عدد النواب المصوتين 311 نائبًا.

وانحصرت عملية التصويت بين المرشحين سالم العيساوي، ومحمود المشهداني وعامر عبد الجبار، بعد انسحاب طلال الزوبعي.

ويحتاج المرشح الواحد لـ 166 صوتا للفوز بمنصب رئيس البرلمان، وفي حل لم يحصل أي مرشح بينهم على هذه الأصوات، سيذهب البرلمان الى جولة ثالثة للتصويت بين نفس المرشحين باستثناء من ينسحب.