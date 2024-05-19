التقاعد الوطنية تعلن عن سياسة جديدة لتبسيط معاملات المتقاعدين

2024-05-19 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ محمد الطالبي

كشفت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عن سياسة جديدة لتبسيط معاملات المتقاعدين وتشكيل لجنة بهذا الشأن، وفيما أشارت الى التحرك لتوقيع عقد مع شركة متخصصة لأتمتة العمل التقاعدي وأرشفة الأضابير، أكدت افتتاح مراكز في بغداد والمحافظات لتخفيف الأعباء على كبار السن.

وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد البياتي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "السياسة الجديدة المعتمدة من قبل الهيئة والتي تهدف لتبسيط معاملات المتقاعدين سيتم توثيقها بتعليمات تصدر وتنشر بجريدة الوقائع العراقية وبالتالي ستكون ملزمة لجميع مفاصل الهيئة وأقسامها وتشكيلاتها".

وأوضح البياتي، أن "المسودة الأولية لتلك التعليمات ما زالت في طور المناقشة مع مجلس الدولة، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة مستشار في مجلس الدولة وعضوية ممثلين عن وزارتي الدفاع والداخلية، فضلاً عن وزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي والأمانة العامة لمجلس الوزارء لهذا الشأن".

ولفت إلى أن "التعليمات تهدف إلى تبسيط الإجراءات وتسهيلها والابتعاد عن البيروقراطية في العمل"، مؤكداً أن "خطة الهيئة تتضمن أتمتة العمل التقاعدي، حيث باشرت الهيئة فتح برامج إلكترونية كبيرة وتقديم الخدمات منها إجراء صحة الصدور والمفاتحات وذلك من خلال الدخول إلى بوابة أور الحكومية والتي تدار من قبل مركز البيانات الوطنية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

واستطرد، أن "الهيئة تعمل على إطلاق تطبيق هاتف بالتعاون مع فريق الأمن السبراني والأجهزة الأمنية لفحص ودقة التطبيق وتأمين البيانات المتعلقة بالمتقاعدين في سبيل ضمان عدم تهكيرها أو اختراقها"، منوهاً بأن "هيئة التقاعد تعتزم التعاقد مع شركة متخصصة تقوم بأتمتة العمل التقاعدي وأرشفة الأضابير التقاعدية كافة".

وأضاف، أن "الهيئة تسعى لفتح ملاحظيات (مراكز)، من أجل تخفيف الأعباء عن المتقاعد في اللجوء إلى هيئة التقاعد الوطنية، خاصة وأن هناك الكثير من العوائل وكبار السن يصعب عليهم التعامل مع الجانب التكنولوجي"، مشيراً إلى "فتح العديد من المراكز في مناطق بغداد والمحافظات، فضلاً عن تحسين بيئة الأداء داخل هيئة التقاعد".