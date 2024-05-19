الأعرجي يؤكد أهمية استمرار التعاون بين اليونيسكو والمؤسسات الحكومية

2024-05-19 15:00:03 - المصدر: واع

بغداد – واع

أكد مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، اليوم الأحد، أهمية استمرار التعاون بين اليونيسكو والمؤسسات الحكومية.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، استقبل بمكتبه الممثل الدائم لجمهورية العراق في منظمة الأمم المتحدة ( اليونيسكو )، السفير أسعد تركي سواري".

وأضاف البيان، أن "الأعرجي بحث مع سواري، دعم المجتمع الدولي لتوجهات العراق في الملفات والقضايا التي تعمل عليها منظمة اليونيسكو".

وأكد الأعرجي، على "أهمية استمرار التعاون بين المنظمة والمؤسسات الحكومية العراقية، لتمكين القطاعات التي تدعمها المنظمة داخل البلاد".