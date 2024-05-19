2024-05-19 15:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي تشكيل غرفة عمليات لمتابعة تأهيل الاقسام التابعة للوزارة في المحافظات، مشيرا الى اعطاء مهلة 60 يوما لتقييم مسؤولي الاقسام كافة ومحاسبة المقصرين.

وقال السيد الاسدي خلال زيارته قسم رعاية ذوي الاعاقة في جانب الكرخ يوم الاحد الموافق 19-5-2024 انه وجه مديري الاقسام التابعة للوزارة في المحافظات والاقضية، والنواحي باكمال تأهيل الاقسام وقاعات انتظار المراجعين من اجهزة تكييف وتبريد خصوصا مع اقبال فصل الصيف، لتكون متكاملة الخدمات كحد اقصى خلال شهرين، مشيرا الى التوجيهات السابقة بان تكون المراجعة للمعين، وان يقتصر حضور المعاق فقط في حال العرض او الفحص من قبل اللجان الطبية.

واوضح ان الجولات الميدانية على الاقسام ستستمر، وستشمل ايضا اقسام الرعاية الاجتماعية، والعمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية لمتابعة تبسيط الاجراءات وتخفيف الزخم من خلال استحداث، أو تخصيص اماكن اخرى لاستقبال المواطنين، فيما دعا الى الابلاغ عن اي خلل، او ضعف في تقديم الخدمات عبر الاتصال على الرقم المجاني (444) لتقوم الوزارة بالاجراءات اللازمة.

وتابع قائلا: اننا نشعر بالفخر حين نقدم الخدمة لهذه الشريحة المهمة التي هي احوج مايكون لتقديم الخدمات وتبسيط الاجراءات وتوفير كل مايمكن لهم، لافتا الى ان الوزارة بانتظار التصديق على قانون رعاية ذوي الاعاقة الذي تم التصويت على تعديله الشهر الماضي ويتضمن امتيازات كثيرة لهذه الشريحة.

هذا والتقى السيد الوزير خلال زيارته القسم عددا من المواطنين، ونظر في طلباتهم، ووجه بسرعة انجازها ومراعاة الحالات الاستثنائية التي تتطلب تدخلا عاجلا.