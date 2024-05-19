إجراء محادثات غير مباشرة بين طهران و واشنطن

2024-05-19 15:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

أكّدت إيران أنها أجرت محادثات غير مباشرة مع الولايات المتحدة في سلطنة عُمان، وفق وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء "إرنا". وأوردت وكالة "إرنا" تأكيد بعثة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدائمة في الأمم المتحدة "إجراء مفاوضات غير مباشرة بين إيران والولايات المتحدة في سلطنة عمان". وأوضحت البعثة أن "هذه المفاوضات لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة". وأفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي في وقت سابق بأن مسؤولين أميركيين وإيرانيين أجروا محادثات غير مباشرة في سلطنة عُمان "بشأن كيفية تجنّب التصعيد الإقليمي". وقطعت العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في أعقاب انتصار الثورة الإسلامية عام 1979، والبلدان على خلاف حاد منذ عقود بشأن ملفات عدة منها