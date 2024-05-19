وزارة التخطيط تحدد موعد اجراء التعداد التجريبي

2024-05-19 15:06:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط، محمد علي تميم، الاحد، ان الوزارة ملتزمة بالتوقيتات الزمنية لخطة العمل للتعداد العام للسكان والمساكن، مشددا ان التعداد سينفذ في موعده المقرر في العشرين من شهر تشرين الثاني المقبل. جاء ذلك خلال ترؤس تميم اجتماعا موسعا، ضم الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، والمستشار الوطني للتعداد مهدي العلاق،ورئيس غرفة عمليات التعداد الدكتور ضياء عواد كاظم، ورؤساء قطاعات العمل الخاصة بالتعداد، وممثلي الشركات، العالمية المتعاقد معها لتنفيذ مشروع التعداد السكاني، بحسب بيان لمكتب وزير التخطيط الاعلامي. واطلع تميم خلال الاجتماع على مراحل العمل والتقدم المحرز في تنفيذ الاجراءات والمتطلبات العملية والميدانية، مؤكدا ان هيأة