وفد طبي عراقي يزور مستشفيات مصر ويحدد أسماء الجرحى الفلسطينيين لإخلائهم إلى بغداد

2024-05-19 16:00:02 - المصدر: واع

القاهرة – واع - رشا محمد

باشر الوفد الطبي العراقي، مهامه في جمهورية مصر العربية، عبر تفقد الجرحى الفلسطينيين في مستشفيات القاهرة وتحديد أسماء الحالات التي تحتاج إلى إخلاء لإكمال العلاج في مستشفيات العراق، فيما أبدى الفلسطينيون ترحيبهم الكبير بمبادرة العراق ورغبتهم في إكمال علاجهم في بغداد.

وقال رئيس الوفد العراقي، مدير مستشفى دار التمريض الخاص في مدينة الطب، فريد عراك، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بتوجيه مباشر من الحكومة العراقية وبدعم من وزير الصحة صالح الحسناوي، تشكل الفريق العراقي لزيارة مصر للاطلاع على الحالات المرضية للجرحى والمرضى من قطاع غزة، ليتم نقلهم إلى العاصمة بغداد لاستكمال علاجهم وإجراء العمليات الجراحية ومعالجة الحالات غير الجراحية الأخرى".

وأضاف عراك، أنه "تمت تهيئة الأمور بشكل كامل تحديداً في مدينة الطب في مستشفى دار التمريض الخاص، وقد تمت زيارة المستشفيات المصرية في القاهرة وتم اللقاء بالإخوة الفلسطينيين والكشف عن حالاتهم المرضية والاطلاع عليها وتهيئتهم للنقل".

ولفت إلى أن "أغلب الحالات هي حالات الجروح الناتجة من العمليات العسكرية، وكانت الحالات في معظمها وأغلبها حالات كسور والحالات الأخرى هي لمرضى الأورام والأمراض الباطنية الأخرى".

وأشار إلى أن "الوفد الطبي تشكل بأمر من وزارة الصحة وبدعم من الحكومة العراقية لدعم قضيتنا العربية الموحدة (قضية فلسطين) وللقاء بإخواننا الفلسطينيين وتوفير الدعم الطبي والنفسي والمعنوي والاجتماعي والمادي، وتمت تهيئة طائرات مجهزة بكامل عدتها لنقل المرضى وإسعاف الجرحى كل حسب حالته"، مؤكداً أن "الفلسطينيين كانوا مرحبين كثيراً بالدعم العراقي الطبي والنفسي".

من جانبه، قال اختصاص جراحة الجملة العصبية، حيدر الحميري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "بناء على توجيهات رئاسة مجلس الوزراء وبتوجيه من وزير الصحة ودائرة مدينة الطب، قام الوفد العراقي بزيارة مدينة القاهرة لغرض إخلاء جرحى العدوان الصهيوني على غزة، وقد قام الوفد الطبي بتحديد المرضى الذين يجب إخلاؤهم إلى بغداد لإكمال علاجهم في هذه المرحلة، وتم تحديد الأسماء، وسوف يتم نقلهم في أقرب وقت".

وتابع الحميري: "ذهبنا إلى 6 مستشفيات في القاهرة، وأبدى المرضى الفلسطينيون رغبتهم في زيارة بغداد لغرض العلاج وإكمال علاجهم"، مبيناً أن "الحالات أغلبها إصابات الحرب من كسور وإصابات الرأس، وبعض الحالات ليست إصابات كأمراض سرطانية وأورام والتي تم كذلك شمولهم بهذه المكرمة من الحكومة العراقية".

وأكد أن "المرضى كانوا فرحين جداً بهذه المكرمة، وتعاطف الشعب العراقي معهم، وأبدوا ترحيبهم بهذه المبادرة الكريمة وشكرهم وتقديرهم للشعب العراقي والحكومة وجميع المشاركين فيها".

بدوره، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة المصرية، حسام عبد الغفار، لوكالة الأنباء العراقية (واع): "بتوجيه من وزير الصحة في جمهورية مصر خالد عبدالغفار، وبالتنسيق مع كافة الدول الشقيقة والصديقة الراغبة في استقبال المرضى، وبناء على التواصل ما بين الوزير ووزير الصحة في دولة العراق، وصل وفد إلى مصر لاستقبال مجموعة من الجرحى المصابين وأصحاب الأمراض المزمنة، لا سيما وأن المنظومة الصحية في قطاع غزة انهارت تماماً، وبالتالي هناك تنسيق مع الوفد الصحي العراقي لاستقبال مجموعة من الجرحى والمرضى من الأشقاء في القطاع لعلاجهم في جمهورية العراق الشقيقة".

وأكد عبد الغفار، أن "هناك تنسيقاً متكاملاً ما بين قطاعي الصحة في العراق ومصر، وكذلك هناك تنسيق على أعلى مستوى ما بين القيادتين السياسيتين وكافة الأجهزة المعنية سواء في الدولة المصرية أو في جمهورية العراق".

ولفت إلى أن "حالات الإصابات الموجودة للفلسطينيين شديدة جداً وكل مريض يحتاج إلى أكثر من تخصص جراحي، وبالتالي هناك طاقم من التخصصات الجراحية سواء جراحة الأورام وجراحة الأوعية الدموية والجراحة العامة وجراحة التجميل وجراحة الوجه والفكين وطب وجراحة العيون وجراحات الأنف والأذن وجراحات العظام والحروق".

وتابع أن "الأشقاء في القطاع الطبي العراقي بحاجة إلى وجود تنسيق في نوعية المرضى الذين يتم نقلهم ونوعية الحالات، لنقلهم إلى دولة العراق الشقيقة بشكل آمن من الناحية الطبية".