الديوانية تعلن عن خطة لترميم المدارس وتجهيزها للعام الدراسي الجديد

2024-05-19 16:00:02 - المصدر: واع

الديوانية - واع - صفات العزاوي

أعلنت مديرية تربية الديوانية، اليوم الأحد، عن خطة لترميم المدارس وتجهيزها للعام الدراسي الجديد، فيما أشارت إلى وجود تنسيق عالٍ مع شرطة المحافظة لتأمين المراكز الامتحانية.

وقال مدير عام تربية الديوانية، علاء الشمري، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تم تسلم الكتب المدرسية للعام الدراسي 2024-2025 للمراحل الابتدائية لكل المناهج الدراسية من دون أي نقص".

وأكد، أن "المديرية أعدت خطة لترميم المدارس وتجهيزها للعام الدراسي الجديد"، مبيناً أن "عدد المدارس ضمن الاتفاقية الصينية بلغ 60 مدرسة، ستدخل الخدمة بعد أن يتم إكمالها".

وأشار إلى، أن "هنالك تنسيقاً مع قيادة شرطة الديوانية، لتأمين المراكز الامتحانية طيلة فترة الامتحانات الوزارية، مما سيسهم بشكل كبير في نجاح تنظيم ملف الامتحانات".