2024-05-19 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

صوّت مجلس الوزراء، اليوم الأحد، على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها. وجاء التصويت، بعد عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة السوداني لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024. وتأخرت جداول الموازنة التي كان من المقرر إرسالها في بداية العام الحالي، وخاطب نوابٌ، الحكومة أكثر من مرة من أجل إرسال […]

ظهرت المقالة مجلس الوزراء يصوت على جداول الموازنة ويحيلها إلى البرلمان أولاً على ايشان.