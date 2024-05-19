2024-05-19 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

نقلت وسائل إعلام إيرانية، أنباءً عن تعرض المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية. وأفادت وكالة تسنيم الإيرانية بأن “بعض التقارير أشارت إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية”. وأضافت، أن “بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من […]

ظهرت المقالة إعلام إيراني: طائرة تقل رئيسي وعبد اللهيان تعرضت إلى حادث أولاً على ايشان.