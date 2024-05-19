2024-05-19 16:42:07 - المصدر: منصة إيشان

يسعى المواطن العراقي البصراوي حسين جلود، الذي فقد ابنه بعد صراع مع سرطان الدم، إلى الفوز في معركة قضائية ضد شركة “بي بي” البريطانية، لاعتقاده أن مرض ابنه كان سببه حرق الغاز في أكبر حقل نفط بالعراق وتحديداً بمحافظة البصرة. ويطلب جلود المثقل بالديون، أن تدفع له الشركة التي كانت تعرف باسم “بريتش بتروليوم”، […]

ظهرت المقالة يطالب بالتعويض.. “بصراوي” يقاضي شركة “بي بي” البريطانية العملاقة بعد وفاة ابنه بالسرطان أولاً على ايشان.