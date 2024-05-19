2024-05-19 17:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم-بغداد

اعلن مجلس القضاء الاعلى، اليوم الأحد (19 ايار 2024)، اصدار حكم قضائي بالسجن 15 عاما بحق عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة على خلفية واقعة "الفيديوهات الفاضحة".

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "محكمة جنايات البصرة اصدرت حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة".

وأوضح أن "المدان اقدم على ارتكاب فعل منافي للآداب العامة وسلوكيات الاستاذ الجامعي"، مضيفا ان "الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 393/ أ و ج من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 منه".

وفي اذار الماضي، ضجت الاوساط الشعبية والتعليمية بمقاطع فيديو مسربة من داخل مكتب عميد كلية الحاسوب بجامعة البصرة، في وضع مخل بالاداب مع فتاة، اشيع في بادئ الامر انها طالبة، الا ان جامعة البصرة كشفت فيما بعد انها موظفة.