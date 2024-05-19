2024-05-19 17:12:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

صوّت مجلس الوزراء، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، على جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري 2024.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، ان "مجلس الوزراء يصوّت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، وإحالتها إلى مجلس النواب لإقرارها".

وفي وقت سابق من اليوم، عقد مجلس الوزراء جلسة استثنائية برئاسة محمد شياع السوداني لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024.