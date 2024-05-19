شاهد.. اللقطات الأولى لفرق الانقاذ المتجهة لموقع سقوط مروحية الرئيس الإيراني

2024-05-19 17:16:01 - المصدر: الفرات نيوز

التلفزيون الإيراني: الظروف الجوية السيئة غربي البلاد تعيق وصول فرق الإغاثة إلى مروحية الرئيس الإيراني

التلفزيون الإيراني: لم يتم العثور بعد على المروحية التي تقل رئيس البلاد ولا توجد معلومات مفصلة عن الحادث

هيأة الطوارئ الإيرانية: إرسال فرق إنقاذ تابعة للهلال الأحمر ومسيرات إلى موقع الحادث

هيئة الطوارئ الإيرانية: لم نتلق حتى الآن أي تقارير عن سقوط مروحية الرئيس الإيراني

وزير الداخلية الايراني: فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان الحادث، بسبب سوء الاحوال الجوية والضباب طائرة الرئيس تعرضت إلى الهبوط الصعب

وزير الداخلية الإيراني: لا نمتلك إلى الآن معلومات عن حالة الرئيس الإيراني بسبب الظروف الجوية وصعوبة الوصول إليه.

وکالة إرنا الحكومية: طائرة الرئيس الإيراني وقعت في "غابة ديزمار" في المنطقة العامة الواقعة بين فرزقان وجلفا في محافظة أذربيجان الشرقية.

-لا يمكن التواصل مع طاقم المروحية بسبب الظروف الجوية السيئة.

الهلال الأحمر الإيراني: أرسلنا مروحية وفرق إنقاذ من 4 محافظات هي أذربيجان الغربية وأذربيجان الشرقية وزنجان وأدربيل إلى مكان الهبوط الصعب للمروحية التي كانت تقل الرئيس والوفد المرافق له.

إرنا: بعد حوالي ساعة من إعلان نبأ الحادث الذي تعرضت لها مروحية الرئيس الإيراني، وصلت فرق الإنقاذ إلى المكان المعلن وبدأت عمليات البحث.

ارنا: تم إرسال 20 فريق إنقاذ وطائرة بدون طيار إلى المنطقة، ولكن بسبب عدم القدرة على عبور المنطقة وظروفها الجبلية والغابات، فضلاً عن الظروف الجوية غير المواتية، وخاصة الضباب الكثيف، فإن عملية البحث والإنقاذ ستستغرق وقتاً.

وكالة فارس تدعو الإيرانيين للدعاء للرئيس رئيسي عقب تقارير عن سقوط مروحية كانت تقله.