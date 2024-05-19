2024-05-19 17:18:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاحد (19 آيار 2024)، الإطاحة بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه.

وقالت الهيئة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، إنه "تمت الإطاحة بمدير عام سابق في وزارة الصناعة حرَّر وسلَّم صكاً بمليار دينار مقابل إعادة تكليفه".

وأضافت، إن "العملية أسفرت عن ضبط متهمين آخرين"، لافتة الى أن "الصك منسوب صدوره عن فرع أحد المصارف الحكومية".