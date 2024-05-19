جنايات البصرة: السجن 15 سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة

2024-05-19 17:24:01 - المصدر: واع

بغداد – واعأصدرت محكمة جنايات البصرة، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق عميد كلية الحاسوب في جامعة البصرة.وأوضح المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "المدان أقدم على ارتكاب فعلا منافياً للآداب العامة وسلوكيات الاستاذ الجامعي".وأضاف، أن"الحكم بحقه صدر استنادا لأحكام المادة 393/ أ وج من قانون العقوبات واستدلالا بأحكام المادة 132/ 1 منه".