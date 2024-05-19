هجوم أوكراني بـ62 مسيرة.. وتوقف مصفاة للنفط

2024-05-19 17:32:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت روسيا، الأحد، أن أوكرانيا أطلقت ما لا يقل عن 62 طائرة مسيرة على أقاليم روسية، في هجوم كبير أجبر مصفاة للنفط في جنوب البلاد على وقف عملياتها. كما ذكرت أن كييف أطلقت صواريخ أميركية وفرنسية وأوكرانية على أراض واقعة تحت السيطرة الروسية. وأسقطت روسيا ما لا يقل عن 103 طائرات مسيرة منها 62 فوق مناطق روسية، كما أسقطت صواريخ أميركية من طراز أتاكمز فوق شبه جزيرة القرم وأخرى من طراز هيمارس وقنابل هامر الموجهة الفرنسية. وقال مسؤولون محليون إن 6 طائرات مسيرة تحطمت في موقع مصفاة سلافيانسك للنفط في كراسنودار. وذكرت وكالة إنترفاكس للأنباء أن المصفاة أوقفت العمل بعد الهجوم. ونقلت وكالة تاس عن مسؤول في المصفاة قوله إن الطائرات المسيرة الأوكرانية كانت مزودة بمتفجرات أكبر مما جرى استخدامه في هجمات سابقة، مشيرا إلى أنها تضمنت كرات من الفولاذ. وسلافيانسك مصفاة خاصة تبلغ طاقتها الإنتاجية 4 ملايين طن من النفط سنويا، أي ما يعادل نحو مليون برميل يوميا. وقال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز في كييف إن طائرات مسيرة تابعة لجهاز الأمن والجيش الأوكرانيين هاجمت مصفاة سلافيانسك ومطارا عسكريا في منطقة كراسنودار بجنوب روسيا الليلة الماضية. وذكر بيان للبحرية الأوكرانية الأحد أن القوات الأوكرانية دمرت كاسحة ألغام تابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود. وقالت روسيا إن وتيرة الهجمات على أراضيها زادت منذ أن فتحت قواتها جبهة جديدة في منطقة خاركيف بشمال شرق أوكرانيا هذا الشهر.