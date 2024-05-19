2024-05-19 17:36:07 - المصدر: منصة إيشان

أصدرت محكمة تحقيق النجف، أمر قبض، بحق حيدر الملا، الذي تطاول بالفترة الأخيرة على المذهب الشيعي، وارتكب “جريمة تمس الشعور الدينية”. وجاء إصدار أمر القبض بحق الملا، بعد شكوى تقدم بها علي كاظم مزهر، ونوع الجريمة المسندة إليه 1 / 372. وتطاول الملا بالفترة الأخيرة على المذهب الشيعي، وعدّ الكثير من العراقيين، كلام الملا، تجاوزاً […]

ظهرت المقالة بالوثيقة.. أمر قبض بحق المدعو “حيدر الملا” بسبب تطاوله على المذهب الشيعي أولاً على ايشان.