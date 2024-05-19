2024-05-19 17:36:07 - المصدر: منصة إيشان

ما زالت الأنباء متضاربة بشأن حادث الطائرة التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الإيراني أمير عبداللهيان. وقال وزير الداخلية الإيراني، أحمد وحيدي، إن “فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان الحادث، وبسبب سوء الاحوال الجوية والضباب طائرة الرئيس تعرضت إلى الهبوط الصعب”. ونقلت وسائل إعلام إيرانية، أنباءً عن تعرض المروحية التي تقل الرئيس […]

ظهرت المقالة وزير الداخلية الإيراني: فرق الإنقاذ لم تصل بعد إلى مكان حادث طائرة رئيسي أولاً على ايشان.