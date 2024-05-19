مجلس الوزراء يحول جداول الموازنة الى البرلمان

2024-05-19 17:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

صوت مجلس الوزراء، الاحد، على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، إن "مجلس الوزراء صوت على جداول الموازنة العامة الاتحادية لعام 2024، واحالها إلى مجلس النواب لإقرارها". وعقد مجلس الوزراء، في وقت سابق من اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن "مجلس الوزراء عقد اليوم، جلسة استثنائية برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني". وأضاف، أن "الجلسة تهدف لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024".