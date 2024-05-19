رئيس الجمهورية يؤكد اهمية الشراكة الاستراتيجية مع الناتو

2024-05-19 17:48:07 - المصدر: قناة الثامنة

اكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد الاحد أن قوات الأمن العراقية باتت تمتلك الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية. وقال بيان لمكتبه الاعلامي ان رشيد استقبل اليوم في قصر بغداد، قائد بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) في العراق الفريق خوسيه أنطونيو اغويرو المنتهية مهام عمله، والفريق كاس شيرورز القائد الجديد للبعثة في العراق، وبحضور سفير حلف الناتو في العراق رونالد سونيمانس. وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء،بحسب البيان، أن قوات الأمن العراقية باتت تمتلك الجاهزية والقدرة على مواجهة مختلف التحديات الأمنية، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها تواصل مهامها بنشاط من أجل ملاحقة بقايا الإرهاب، وترسيخ الأمن والاستقرار