تفاصيل الجلسة الاستثنائية لمجلس الوزراء برئاسة السوداني

2024-05-19 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، (19 ايار 2024) جلسة استثنائية لمجلس الوزراء خُصصت لمناقشة جداول الموازنة العامة الاتحادية الخاصة بوزارات الدولة ومؤسساتها، لعام 2024.

وشهدت الجلسة بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزراء، تلقته "بغداد اليوم"، "إقرار جداول ( أ ، ب ، ج ، د ، هـ ، و ) وجدول العجز المخطط لعام/ 2024، استناداً إلى المادة (77/ ثانياً) من قانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023، للسنوات (2023ـ 2024 ـ 2025)، وإحالتها إلى مجلس النواب".

وأضاف البيان "كما تضمنت الجلسة الموافقة على إعادة إعلان الفرصة الاستثمارية لتنفيذ مشروع مترو بغداد، وقطار النجف الأشرف - كربلاء المقدسة، لشهر إضافي، لضمان الحصول على عروض شركات أخرى ودخولها للمنافسة مع العرض الوحيد".

ووافق مجلس الوزراء، وفقاً للبيان "على استثناء الشركة المنفذة لمشروع تصميم وتنفيذ ملعب التاجيات (60 ألف متفرج)، ومشروع إنشاء سياج وبوابات مدينة التاجيات الرياضية، من تقديم خطاب ضمان حسن التنفيذ للمشروع، بحسب ما جاء في كتاب وزارة الشباب والرياضة، المؤرخ في 19 أيار 2024".



