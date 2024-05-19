2024-05-19 18:30:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني السواد، اليوم الاحد (19 ايار 2024)، مراحل انجاز مشروع التكسير بالعامل المساعد الـ FCC في مصافي الجنوب والذي سيفتتح بعد منتصف العام المقبل ليضيف 5 ملايين لتر محسن يوميًا، ليكون مجموع انتاج العراق اكثر من 12 مليون لتر يوميًا.

وقال السواد لـ"بغداد اليوم"، ان "مشروع الـ FCC يعد من اهم المشاريع لدينا لانتاج البنزين عالي الاوكتان من خلال القرض الياباني بكلفة تزيد عن ثلاثة مليارات دولار"، مبينا ان "الانتاج سيكون بطاقة خمسة الاف متر مكعب يوميا وسيكون له انعكاسة كبيرة في انتاج البنزين المحلي".

وبين السواد ان "هذا المشروع يقع ضمن اهم اولويات متابعاته اليومية للاسراع في عملية انجازه وفق معايير البانزين عالي الاوكتان الذي يزين الاوكتان نبر 95".

واضاف نائب رئيس الوزراء ان هذا المشروع يعتمد على المخلفات النفطية الثقيلة في مصافي الجنوب وتحويلها الى مركبات لغرض انتاج البنزين وفق الكميات المطلوبة.

ووضع حجر الاساس لمشروع التكسير بالعامل المساعد في 2021، ويستهدف اعادة الاستفادة من النفط الاسود او زيت الوقود الذي يمثل مخلفات المصافي، لانتاج 5 ملايين لتر يوميا من البنزين المحسن وكميات اقل من الكاز.

وتمثل الـ 5 ملايين لتر من البنزين المحسن مع الـ7 ملايين لتر يوميا التي ينتجها مصفي كربلاء، كميات كافية لانهاء استيراد البنزين المحسن بالكامل، لكن استهلاك العراق من البنزين المحسن لايتجاوز الـ3 الى 5 ملايين لتر يوميًا، الامر الذي يطرح تساؤلات عما اذا ستقود هذه المشاريع الى تصدير البنزين المحسن باعتبار ان انتاجه اكبر من حجم استهلاكه والطلب عليه محليًا.