2024-05-19 18:30:07 - المصدر: منصة إيشان

تستخدم إيران أنواعا مختلفة من المروحيات العسكرية، بعضها يستخدم في نقل الشخصيات المهمة، ورغم امتلاكها أسطولا كبيرا من هذه الطائرات، إلا أن غالبيتها يرجع تاريخها إلى ما قبل الثورة الإسلامية في البلاد عام 1979. وأشارت تقارير إلى أن الطائرة التي كان يستقلها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم الأحد، كانت واحدة من 3 طائرات تحمل الرئيس […]

ظهرت المقالة “سقوط طائرة رئيسي”.. تعرف على تاريخ أسطول الطائرات الإيرانية أولاً على ايشان.