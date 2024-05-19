أبطالنا يتألقون في بطولة العالم بالكيك بوكسينغ في إسطنبول

2024-05-19 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – علي الخرساناختتمت اليوم الأحد في مدينة إسطنبول التركية بطولة كاس العالم WAKO بمشاركة 70 دولة و 3737 لاعبا ولاعبة، حيث كانت المنافسة قوية بمشاركة دول لها باع طويل في مجال لعبة الكيك بوكسينغ .وذكر المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكسنغ احمد رحيم نعمة لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن" أبطالنا قالوا كلمتهم في البطولة من خلال العروض الجيدة التي قدموها خلال المنافسة ونيلهم 12 ميدالية متنوعة منها 2 ذهبية و 3 فضية و 7 ميداليات برونزية جاءت عن طريق اللاعبين زيد عبد الزهرة الذي خطف الميدالية الذهبية ، كما استطاع اللاعب حسين نصيف من خطف الميدالية الذهبية الثانية للعراق، وحصل اللاعب مرتضى علي على الميدالية الفضية ونال الميدالية الفضية اللاعب محمد علي، وفاز ايضاً بالميدالية الفضية اللاعب حمزة فرحان، بينما نال الميدالية البرونزية كلا من حسن مهند ورضا عبد العباس وحسين فياض وحسن عبد الزهرة وياسر ظاهر وأحمد حسين وهشام عامر ".من جهته قال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لرياضات الكيك بوكسينغ قاسم الواسطي لـ (واع): إن" منافسات البطولة تعد من أقوى البطولات العالمية التي يقيمها الاتحاد الدولي وكانت بطولة صعبة جداً نتيجة مشاركة أبطال العالم فيها ، مضيفاً أن البطولة جرت بمشاركة أعداد كبيرة من اللاعبين ولمختلف الأوزان إذ أن اللاعب يخوض 4 نزالات من أجل الوصول إلى المربع الذهبي نتيجة العدد الكبير لكل وزن وهذا الأمر جداً منهك للاعبين إلا أن أبطالنا استطاعوا ان ينافسوا بقوة أبطال العالم والتفوق عليهم ،مشيراً إلى تألق حكامنا الدوليين الـ(10) في إدارة نزالات البطولة وحصلوا على درجة الامتياز وبشهادة الاتحاد الدولي للعبة الكيك بوكسينغ".