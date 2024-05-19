المبرقع يبارك الإنجاز العالمي للبطل جراح نصار

2024-05-19 18:36:02 - المصدر: واع

بغداد - واعبارك وزير الشباب والرياضة أحمد المبرقع اليوم الاحد، فوز البطل العالمي جراح نصار بالميدالية البرونزية في منافسات بطولة العالم البارالمبية المقامة أحداثها حالياً في اليابان .وقال المبرقع في بيان مقتضب للمكتب الإعلامي لوزارة الشباب والرياضة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن " الإنجازات العالمية الكبيرة ليست بغريبة على البطل العالمي بألعاب القوى جراح نصار وهي مكملة لسلسلة من الإنجازات الكبيرة التي حققها مع أبطال المنتخبات البارالمبية ونتمنى ان تتكرر في بارالمبياد باريس".