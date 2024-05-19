2024-05-19 18:42:02 - المصدر: واع

بغداد- واعأعلنت محافظة بغداد، اليوم الأحد، تنصيب روافد مجسرات المشاة لمشروع مدخل بغداد- الموصل.وذكرت المحافظة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): أن "هذه الأعمال تأتي للمرة الأولى وبمتابعة ميدانية ومستمرة من محافظ بغداد عبد المطلب العلوي"، مضيفة أن "الملاكات الفنية لمديرية الطرق والجسور بالمحافظة، باشرت بتنصيب الروافد بعد الانتهاء فعلياً بصب الركائز الخاصة بالجسور الفوقية، ووضع الحاجز الخرساني الوسطي على طول الطريق".ونوهت بـ"استمرار العمل بانسيابية تامة في جميع مقاطع طريق التاجي في مشروع مدخل بغداد - الموصل بهدف إنجاز المشروع بالسرعة الممكنة ووفق المواصفات المعتمدة والمطلوبة"، مشيرة إلى أن "محافظة بغداد مسؤولة عن تنفيذ 33 كم من الطريق وضمن حدود عملها الذي يبدأ من مجسّر المصابيح إلى سيطرة العبايجي".