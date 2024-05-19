رئيس وزراء العراق: لا تقدم في محادثات استئناف تصدير النفط من كردستان لتركيا

2024-05-19 19:17:16 - المصدر: رويترز

قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني للصحفيين اليوم الأحد إنه لم يجر إحراز أي تقدم في المحادثات مع شركات النفط لاستئناف صادرات النفط من إقليم كردستان إلى تركيا.

وأوقفت تركيا تصدير 450 ألف برميل يوميا من شمال العراق عبر خط الأنابيب بين البلدين في مارس آذار من العام الماضي بعد حكم في قضية تحكيم أصدرته غرفة التجارة الدولية.

وأمرت الغرفة أنقرة بدفع تعويضات لبغداد تبلغ نحو 1.5 مليار دولار عن الصادرات غير المصرح بها من جانب حكومة إقليم كردستان بين عامي 2014 و2018.