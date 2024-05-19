العراق يعرض على طهران المساعدة في جهود البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسي وكبار مسؤوليه

2024-05-19 19:21:57 - المصدر: رويترز

واشنطن، 19 أيار 2024: أفادت مصادر إخبارية متعددة، بأن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قد تعرضت لحادث اليوم.

وفيما يلي ملخص لما نعرفه حتى الآن: