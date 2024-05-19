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العراق يعرض على طهران المساعدة في جهود البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسي وكبار مسؤوليه

العراق يعرض على طهران المساعدة في جهود البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسي وكبار مسؤوليه
العراق يعرض على طهران المساعدة في جهود البحث عن طائرة هليكوبتر كانت تقل رئيسي وكبار مسؤوليه
2024-05-19 19:21:57 - المصدر: رويترز

واشنطن، 19 أيار 2024: أفادت مصادر إخبارية متعددة، بأن طائرة هليكوبتر كانت تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان قد تعرضت لحادث اليوم.

وفيما يلي ملخص لما نعرفه حتى الآن:

  • العرض العراقي: أعلن مسؤول عراقي عن استعداد الحكومة العراقية لتقديم المساعدة لإيران في عمليات البحث عن الطائرة المفقودة.
  • تأكيد أمريكي: أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد تم إطلاعه على التقارير المتعلقة بالحادث.
  • متابعة أمريكية: ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنها تراقب عن كثب التطورات وتتابع التقارير حول تحطم طائرة الهليكوبتر.