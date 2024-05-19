2024-05-19 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاحد ، مدرب فريق القاسم أيمن الحكيم الأفضل في الجولة 29 بعد أن نجح في قيادة فريقه للفوز على الكهرباء بنتيجة 2-1.

وبعد أن كان سداً منيعاً بوجه مهاجمي الزوراء تم اختيار حارس مرمى فريق زاخو علي كاظم الأفضل في الجولة.

وبفضل أهدافه التي رجحت كفة فريق نوروز بفوزه على نفط الوسط 4-3 ، تم اختيار مروان حسين مهاجم فريق نوروز كافضل لاعب في الجولة 29.

وتمسك ايمن حسين لاعب القوة الجوية بصدارة الهدافين برصيد 23 هدف، يليه ثانيا لاعب نفط ميسان علاء الدين الدالي برصيد 17 هدف، بينما احتل لاعبا الشرطة محمود المواس ومهند علي المركز الثالث برصيد 14 هدف، وجاء لاعب النفط اوكيكي اوفلابي بالمركز الرابع برصيد 13 هدف، ولاعب الحدود إبراهيم غازي ولاعب نوروز ابراهيم توميو بالمركز الخامس ولكل منهما 12 هدف، ولاعب نوروز مروان حسين ولاعب الكهرباء محمود خليل بالمركز السادس ولكل منهما 10 اهداف، ولاعب الزوراء حسين عبد الكريم بالمركز السابع برصيد 9 أهداف.