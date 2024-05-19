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انتصار وأربعة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

انتصار وأربعة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
انتصار وأربعة تعادلات في الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم
2024-05-19 19:54:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ جرت اليوم الأحد، خمس مواجهات ضمن منافسات الجولة 21 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم "المجموعة الاولى".

وأسفرت نتائج المباريات الخمس عن فوز فريق الكرمة على ضيفه فريق نادي الحسين بنتيجة 2-0.

وتعادل فريق سامراء مع ضيفه فريق البيشمركة ايجابياً بنتيجة 2-2.

وتعادل فريقا نادي الناصرية مع ضيفه نادي الفهد ايجابياً بنتيجة 1-1.

وتعادل فريق نادي الشرقاط مع ضيفه فريق عفك ايجابياً بنتيجة 1-1.

وتعادل فريق ميسان مع ضيفه فريق الاتصالات بنتيجة 1-1.

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