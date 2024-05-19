2024-05-19 19:57:38 - المصدر: اخبار العراق

بغداد، العراق: أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على التزام الحكومة بشفافية الأداء الحكومي، مُشيراً إلى استمرار التواصل مع وسائل الإعلام لإحاطة المواطنين بجميع التطورات.

وفي إطار جهود تعزيز التخطيط المالي، شهد العراق لأول مرة إقرار موازنة تغطي ثلاث سنوات (2023-2025). وقد أرسل مجلس الوزراء مشروع موازنة 2024 إلى مجلس النواب، مُرفقاً بجداول تفصيلية توضح مختلف بنودها.

تفاصيل موازنة 2024: